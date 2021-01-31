Нападающий «Амура» Рассказов забил гол в стиле спин-о-рама в ворота «Сибири»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) в пользу подопечных Сергея Светлова.

Хабаровчане открыли счёт на 9-й минуте матча. Нападающий Гинек Зогорна в борьбе у борта завладел шайбой и отдал передачу на край левого круга вбрасывания на Кирилла Рассказова. Российский форвард, получив шайбу, развернулся рядом с защитником и в движении с неудобной руки послал снаряд мимо Харри Сятери.

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Это уже восьмой гол Рассказова в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ. Нападающий принял участие в 37 встречах.