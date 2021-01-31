Форвард минского «Динамо» Франсис Паре прервал безголевую серию из 30 матчей

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ с участием минского «Динамо» и подольского «Витязя». Завершился первый период, счёт ─ 2:1 в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

На последней минуте первого периода вторую шайбу «Динамо» забросил в большинстве нападающий Франсис Паре. Форвард прервал серию из 30 матчей без заброшенных шайб, он не забивал с 15 февраля 2020 года.

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Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.