«Авангард» — «Локомотив»: Ковальчук забросил четвёртую шайбу в сезоне
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» в Балашихе принимает ярославский «Локомотив» (2:1, идёт второй период).
В начале второго периода шайбу забросил форвард «Авангарда» Илья Ковальчук, которому ассистировал Денис Зернов. Это четвёртый гол Ковальчука в сезоне. В 13 матчах регулярного чемпионата он набрал 14 (4+10) очков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
«Авангард» — «Локомотив»: защитник гостей Осипов забросил от красной линии
Рекомендуем вам
- 31 января 2021
-
18:27
-
18:06
-
17:54
-
17:27
-
16:54
-
16:33
-
16:15
-
15:45
-
15:18
-
14:46
-
14:15
-
13:47
-
13:18
-
12:58
-
12:18
-
12:03
-
11:37
-
11:18
-
10:40
-
10:21
-
09:48
-
09:41
-
09:23
-
09:14
-
08:53
-
08:48
-
08:39
-
08:35
-
08:34
-
08:15
-
08:01
-
07:32
-
07:24
-
07:06
-
06:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам