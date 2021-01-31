«Авангард» — «Локомотив»: Ковальчук забросил четвёртую шайбу в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» в Балашихе принимает ярославский «Локомотив» (2:1, идёт второй период).

В начале второго периода шайбу забросил форвард «Авангарда» Илья Ковальчук, которому ассистировал Денис Зернов. Это четвёртый гол Ковальчука в сезоне. В 13 матчах регулярного чемпионата он набрал 14 (4+10) очков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.