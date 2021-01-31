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Зернов: мы с Ковальчуком уже привыкли друг к другу, получаем удовольствие от хоккея

Зернов: мы с Ковальчуком уже привыкли друг к другу, получаем удовольствие от хоккея
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Авангарда» Денис Зернов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (4:2).

«Хорошая игра. Мы знали, что ожидать от «Локомотива», поэтому были готовы. Отлично сыграли, по заданию, здорово в конце выстояли и довели матч до победы. Взаимодействие с Ковальчуком? С каждой игрой всё лучше и лучше, можно сказать, что привыкли друг к другу. Сыгрываемся, удовольствие получаем от хоккея. Присутствие болельщиков нам очень помогло, сегодня чувствовалась позитивная атмосфера, больше эмоций было.

Все обрадовались, когда Илья Каблуков прервал свою безголевую серию. Тяжело, когда так долго не забиваешь. Здорово, что мы с Ковальчуком помогли ему. Результативнее ли выглядело бы наше звено с Якуповым? Нам без разницы особо, с кем играть», — передаёт слова Зернова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» прервал четырёхматчевую победную серию «Локомотива»
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