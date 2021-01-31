«Авангард» прервал четырёхматчевую победную серию «Локомотива»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье и завершилась со счётом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) в пользу подопечных Боба Хартли.
Самым результативными игроками встречи стали форварды «Авангарда» Илья Ковальчук (1+1) и Денис Зернов (1+1). Голкипер хозяев Игорь Бобков отразил 37 бросков. У «Локомотива» отличились Максим Осипов и Андре Петерссон.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Таким образом, прервалась четырёхматчевая победная серия ярославского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» дома встретится с минским «Динамо», а «Локомотив» в Череповце — с местной «Северсталью». Обе встречи состоятся 2 февраля.
- 31 января 2021
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