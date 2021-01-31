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«Авангард» прервал четырёхматчевую победную серию «Локомотива»

«Авангард» прервал четырёхматчевую победную серию «Локомотива»
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье и завершилась со счётом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) в пользу подопечных Боба Хартли.

Самым результативными игроками встречи стали форварды «Авангарда» Илья Ковальчук (1+1) и Денис Зернов (1+1). Голкипер хозяев Игорь Бобков отразил 37 бросков. У «Локомотива» отличились Максим Осипов и Андре Петерссон.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, прервалась четырёхматчевая победная серия ярославского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» дома встретится с минским «Динамо», а «Локомотив» в Череповце — с местной «Северсталью». Обе встречи состоятся 2 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Осипов (Баранцев) – 10:44' (5x5)   1:1 Ковальчук (Зернов) – 26:27' (5x5)   2:1 Зернов (Ковальчук) – 30:01' (5x4)   2:2 Петерссон (Марченко) – 49:19' (5x4)   3:2 Буше (Каски) – 55:29' (5x4)   4:2 Потапов (Покка) – 58:44' (en)
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