«Флорида» обыграла «Детройт» в матче НХЛ. Наместников – без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» на своём поле встретился с «Флоридой Пантерз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Патрик Хёрнквист, Аарон Экблад и Картер Вераге. За «Детройт» забивали Дилан Ларкин и Энтони Манта. Российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.