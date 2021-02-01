«Флорида» обыграла «Детройт» в матче НХЛ. Наместников – без очков
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» на своём поле встретился с «Флоридой Пантерз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе победителей отличились Патрик Хёрнквист, Аарон Экблад и Картер Вераге. За «Детройт» забивали Дилан Ларкин и Энтони Манта. Российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников не отметился результативными действиями.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2021, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ларкин (Смит) – 04:11' (5x5) 1:1 Хёрнквист (Юбердо, Яндл) – 22:03' (5x4) 1:2 Экблад (Яндл, Юбердо) – 35:03' (5x4) 1:3 Вераге (Барков, Нутиваара) – 48:09' (5x5) 2:3 Манта (Райан, Гронек) – 58:12' (6x5)
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