Московский суд взыскал с «Амура» 54 млн рублей
Арбитражный суд Москвы по иску московского турагентства «Флай Конкорд» взыскал около 54 млн рублей с хабаровского хоккейного клуба «Амур», выступающего в Континентальной хоккейной лиге, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на опубликованное решение суда.
Истец потребовал погасить задолженность по договору на организацию чартерных авиарейсов от 7 ноября 2016 года. Суд первой инстанции полностью удовлетворил требования.
В настоящее время этот же суд рассматривает ещё один иск туркомпании к «Амуру» — столичное ООО «Конкорд-Трэвел» требует от хоккеистов 29,6 млн рублей.
В прошлом году «Амур» судился с туркомпанией «Академсервис», требовавшей от него около 24 млн рублей. Тот спор завершился в сентябре отказом от иска.
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