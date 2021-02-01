Самонов, Чайковски, Бек и Алексеев — лучшие игроки 20-й недели регулярного чемпионата КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лучших игроков 20-й недели чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Лучшим вратарём во второй раз в карьере был признан Александр Самонов (СКА), одержавший две победы в двух матчах недели, в том числе одну на ноль. По воротам Самонова был нанесен 51 бросок (в среднем 25,5 за встречу), из которых он отразил 98,04%. Коэффициент надёжности составил 0,50.

Лучшим защитником впервые был признан Михал Чайковски («Динамо» Москва), одержавший с командой две победы в двух матчах недели. Чайковски набрал 3 (3+0) очка, не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+4». Чайковски нанёс 6 бросков по воротам соперника. В матче с «Сочи» словацкий защитник оформил хет-трик, который стал для него первым в КХЛ, а также стал самым быстрым для клуба в КХЛ (10 минут и 26 секунд).

Лучшим нападающим впервые был признан Тейлор Бек («Металлург»), одержавший с командой три победы в трёх матчах недели. Бек набрал 5 (3+2) очков, шайба во встрече с «Йокеритом» (5:1) стала победной. Форвард уральцев не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2». Бек нанёс восемь бросков по воротам соперника и один бросок заблокировал.

Лучшим новичком недели в третий раз в сезоне был признан защитник Александр Алексеев («Салават Юлаев»), одержавший с командой три победы в трёх матчах недели. Алексеев набрал 2 (1+1) очка, шайба во встрече с «Барысом» (3:2 ОТ) стала победной. Защитник уфимцев не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3». Алексеев совершил шесть силовых приёмов, заблокировал пять бросков, а среднее игровое время составило 18 минут и 44 секунды.