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ИИХФ заработала почти $ 6 млн, получив страховку за отменённый ЧМ-2020

ИИХФ заработала почти $ 6 млн, получив страховку за отменённый ЧМ-2020
Хоккей / Прочие турниры 0
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Стало известно, что 26 января Международная федерация хоккея получила страховые выплаты за отмену чемпионата мира 2020, который должен был пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая 2020 года. Общая сумма страховки составила 13,4 млн швейцарских франков, что составляет почти $ 12 млн, но, согласно условиям договора, будет распределена поровну между ИИХФ и Швейцарской федерацией хоккея.

Как сообщает Le Matin Dimanche, это второй результат по уровню финансовой прибыли в истории чемпионатов мира. Рекордным является показатель в 13,5 млн франков, которые были заработаны в 2003 году, когда чемпионат мира проходил в Финляндии. Для сравнения ЧМ-2009, который проходил в Швейцарии, принёс доход лишь в 3,1 млн франков.

Нынешняя сумма компенсации была рассчитана исходя из предположений, что все 64 матча турнира прошли бы с аншлагом. При этом расчётная сумма прибыли, на которую надеялась ИИХФ, если бы ЧМ-2020 состоялся, составляла лишь 3,5 млн франков, что почти в два раза меньше, чем полученная страховая компенсация.

Напомним, что ЧМ-2020 был отменён из-за пандемии коронавируса.

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