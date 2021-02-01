Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборная Финляндии объявила состав на Шведские игры. В заявке — 7 игроков из КХЛ

Сборная Финляндии объявила состав на Шведские игры, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Финляндии.

В заявке финнов оказалось семь игроков из КХЛ.



Вратари: Янне Ювонен («Лександс»), Харри Сятери («Сибирь»).



Защитники: Тони Сунд («Динамо» Рига), Петтери Никкля («Норчёпинг»), Робин Сало («Эребру»), Отсо Рантакари («Нефтехимик»), Валттери Кемиляйнен («Таппара»), Миика Койвисто («Векшё»), Яркко Парикка («Ильвес»), Аксель Ринделл («Юкурит»), Вили Саариярви («Лукко»), Юусо Вайнио («Векшё»).



Нападающие: Миро Аалтонен (СКА), Каспер Бьёрквист («КооКоо»), Ханнес Бьёрнинен («Пеликанс»), Йере Иннала (ХПК), Йере Карьялайнен («Сочи»), Алекси Клементи («КалПа»), Роберт Лейно («Эребру»), Антон Лунделль (ХИФК), Маркус Нюрми (ТПС), Нико Ойямяки («Линчёпинг»), Микаэль Руохомаа, Юусо Пуустинен (оба — «Сибирь»), Петер Тиивола («Эссят»), Теэму Турунен («Давос»), Сантери Виртанен («СайПа»).

Шведские игры пройдут в Мальмё с 11 по 14 февраля.