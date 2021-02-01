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В Москве закрылся Музей хоккея. Финансирование прекратилось ещё в сентябре

В Москве закрылся Музей хоккея. Финансирование прекратилось ещё в сентябре
Хоккей / КХЛ 0

Комментатор Дмитрий Фёдоров на своей странице в «Телеграме» сообщил, что Музей хоккея в Москве закрылся.

«Музей хоккея на Автозаводской закрылся…

Финансирование музея прекратилось ещё в сентябре, до декабря как-то справлялись — и вот…

В год 75-летия отечественного хоккея такая грустная история», — написал Фёдоров.

Напомним, Музей хоккея был открыт 6 мая 2016 года. Проект был создан по инициативе клуба «Легенды Хоккея» и осуществлялся при поддержке Федерации хоккея России.

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