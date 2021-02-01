В Москве закрылся Музей хоккея. Финансирование прекратилось ещё в сентябре

Комментатор Дмитрий Фёдоров на своей странице в «Телеграме» сообщил, что Музей хоккея в Москве закрылся.



«Музей хоккея на Автозаводской закрылся…



Финансирование музея прекратилось ещё в сентябре, до декабря как-то справлялись — и вот…



В год 75-летия отечественного хоккея такая грустная история», — написал Фёдоров.



Напомним, Музей хоккея был открыт 6 мая 2016 года. Проект был создан по инициативе клуба «Легенды Хоккея» и осуществлялся при поддержке Федерации хоккея России.