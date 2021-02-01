Защитник рижского «Динамо» Мюррей украл клюшку у Ковальчука. Клуб расторг с ним контракт

Защитник рижского «Динамо» Джордан Мюррей перед домашним матчем с омским «Авангардом» забрал себе клюшку лидера «ястребов» Ильи Ковальчука, сообщается на официальном сайте «Матч ТВ».



Хоккеист проник в раздевалку гостей сразу после утренней тренировки и украл клюшку.



Когда к делу подключилась охрана «Арены Рига», по камерам вычислили злоумышленника. Причём оказалось, что Мюррей хотел сначала спрятать клюшку на стадионе, но в итоге вынес её из здания.



В итоге «Динамо» расторгло контракт с 28-летним хоккеистом. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги канадский защитник принял участие в 11 матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач.