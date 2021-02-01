«Автомобилист» прервал 4-матчевую серию поражений, обыграв в гостях «Барыс»
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» обыграл казахстанский «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Билла Питерса.
Победную шайбу в концовке третьего периода в большинстве забросил форвард гостей Дмитрий Жукенов. Два очка набрал Алексей Василевский (0+2). Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж отразил 31 бросок. У «Барыса» отличились Якоб Лилья и Фил Вароне.
Таким образом, екатеринбургский клуб прервал серию из четырёх поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ХК «Автомобилист» дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Барыс» в Магнитогорске — с местным «Металлургом». Обе встречи состоятся 3 февраля.
КХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2021, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Трямкин (Василевский, Дацюк) – 06:50' (5x5) 0:2 Белоусов (Василевский) – 13:39' (5x5) 1:2 Лилья – 15:21' (5x5) 2:2 Вароне (Диц, Старченко) – 20:36' (5x5) 2:3 Жукенов – 57:17' (5x5)
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