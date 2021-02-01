«Автомобилист» прервал 4-матчевую серию поражений, обыграв в гостях «Барыс»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» обыграл казахстанский «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

Победную шайбу в концовке третьего периода в большинстве забросил форвард гостей Дмитрий Жукенов. Два очка набрал Алексей Василевский (0+2). Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж отразил 31 бросок. У «Барыса» отличились Якоб Лилья и Фил Вароне.

Таким образом, екатеринбургский клуб прервал серию из четырёх поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ХК «Автомобилист» дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Барыс» в Магнитогорске — с местным «Металлургом». Обе встречи состоятся 3 февраля.