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«Трактор» уступил «Ак Барсу» в домашнем матче КХЛ

«Трактор» уступил «Ак Барсу» в домашнем матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Шайбы в составе победителей забросили Стефан Да Коста, Артём Лукоянов и Кирилл Петров. Голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн отразил 20 бросков. У «Трактора» два очка набрал Лукаш Седлак (1+1).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это третья кряду победа казанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Ак Барс» в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 3 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2021, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Седлак (Гика) – 01:04' (5x5)   1:1 Да Коста (Доус, Тихонов) – 18:16' (5x5)   1:2 Лукоянов (Педан, Бурмистров) – 37:46' (5x5)   1:3 Петров (Фисенко, Да Коста) – 47:58' (5x5)   2:3 Бэйлен (Седлак, Телегин) – 54:15' (5x5)
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