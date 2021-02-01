«Трактор» уступил «Ак Барсу» в домашнем матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
Шайбы в составе победителей забросили Стефан Да Коста, Артём Лукоянов и Кирилл Петров. Голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн отразил 20 бросков. У «Трактора» два очка набрал Лукаш Седлак (1+1).
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это третья кряду победа казанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Ак Барс» в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 3 февраля.
- 1 февраля 2021
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