Яшкин обновил снайперский рекорд московского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло СКА. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в Москве и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
В составе бело-голубых отличился нападающий Дмитрий Яшкин, для которого эта шайба стала 32-й в нынешнем сезоне. Благодаря этому чешский форвард обновил снайперский рекорд московского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ. В минувшей регулярке Яшкин забросил 31 шайбу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 3 февраля дома встретится с финским «Йокеритом», а СКА в Санкт-Петербурге — с ярославским «Локомотивом».
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