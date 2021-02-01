Яшкин обновил снайперский рекорд московского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло СКА. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в Москве и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

В составе бело-голубых отличился нападающий Дмитрий Яшкин, для которого эта шайба стала 32-й в нынешнем сезоне. Благодаря этому чешский форвард обновил снайперский рекорд московского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ. В минувшей регулярке Яшкин забросил 31 шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 3 февраля дома встретится с финским «Йокеритом», а СКА в Санкт-Петербурге — с ярославским «Локомотивом».