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Крикунов: в первом периоде Чайковски дал пас по диагонали. Детям говорят, что так нельзя

Крикунов: в первом периоде Чайковски дал пас по диагонали. Детям говорят, что так нельзя
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:0).

«Оценить игру звена Игумнова? Они играют неплохо все игры. Игумнов пришёлся ко двору. Муранов неплох, Ефремов начинал атаки. Чайковски хорош в атаке, но его игрой в защите я недоволен? Есть такое. Он в первом периоде дал пас по диагонали. Детям объясняют, что нельзя давать такое, поэтому ему поставили на вид за это дело. В третьем периоде здорово подключился, молодец.

Думаю, что Брюквин выйдет на выезде. Григорьев набрал форму. Мы немного беспокоимся за состояние его плеча, чтобы его снова не ударили в то же место, поэтому немного придерживаем его», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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