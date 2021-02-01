Крикунов: в первом периоде Чайковски дал пас по диагонали. Детям говорят, что так нельзя

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:0).

«Оценить игру звена Игумнова? Они играют неплохо все игры. Игумнов пришёлся ко двору. Муранов неплох, Ефремов начинал атаки. Чайковски хорош в атаке, но его игрой в защите я недоволен? Есть такое. Он в первом периоде дал пас по диагонали. Детям объясняют, что нельзя давать такое, поэтому ему поставили на вид за это дело. В третьем периоде здорово подключился, молодец.

Думаю, что Брюквин выйдет на выезде. Григорьев набрал форму. Мы немного беспокоимся за состояние его плеча, чтобы его снова не ударили в то же место, поэтому немного придерживаем его», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.