Бочаров: Крикунов сказал, чтобы «Динамо» перевело игру в чужую зону. Так и получилось

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:0).

«Получилась хорошая, боевая игра, с хорошим соперником. Очень рады тому, что удалось реализовать свои моменты в третьем периоде и победить.

Не скажу, что это был самый яркий матч на ноль в моей карьере. Надеюсь, что яркие будут впереди. Спасибо ребятам, потому что без их помощи тяжело отыграть на ноль. Благодаря их хорошей игре в обороне мы добыли сегодня победу. Конечно, не всегда получится играть на ноль, но самое главное, чтобы команда побеждала. В целом я не считаю минуты, которые провёл на ноль, а если говорить о самочувствии, то начал играть и начал себя лучше чувствовать.

Во втором периоде всей команде пришлось потерпеть, соперник накладывал смены и было тяжело. Все молодцы, что сумели выстоять. Владимир Васильевич Крикунов не был доволен нашей игрой после второго периода. Он сказал, чтобы мы перевели игру в чужую зону, так и получилось. Не знаю, то ли мы добавили, то ли СКА подсел, но нам удалось выиграть», — передаёт слова Бочарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.