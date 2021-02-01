Бочаров: Крикунов сказал, чтобы «Динамо» перевело игру в чужую зону. Так и получилось

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:0).
«Получилась хорошая, боевая игра, с хорошим соперником. Очень рады тому, что удалось реализовать свои моменты в третьем периоде и победить.
Не скажу, что это был самый яркий матч на ноль в моей карьере. Надеюсь, что яркие будут впереди. Спасибо ребятам, потому что без их помощи тяжело отыграть на ноль. Благодаря их хорошей игре в обороне мы добыли сегодня победу. Конечно, не всегда получится играть на ноль, но самое главное, чтобы команда побеждала. В целом я не считаю минуты, которые провёл на ноль, а если говорить о самочувствии, то начал играть и начал себя лучше чувствовать.
Во втором периоде всей команде пришлось потерпеть, соперник накладывал смены и было тяжело. Все молодцы, что сумели выстоять. Владимир Васильевич Крикунов не был доволен нашей игрой после второго периода. Он сказал, чтобы мы перевели игру в чужую зону, так и получилось. Не знаю, то ли мы добавили, то ли СКА подсел, но нам удалось выиграть», — передаёт слова Бочарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 1 февраля 2021
-
23:08
-
23:00
-
22:48
-
22:35
-
22:31
-
22:25
-
22:21
-
22:10
-
21:55
-
21:42
-
21:26
-
21:04
-
20:54
-
20:29
-
20:11
-
19:57
-
19:14
-
19:08
-
18:51
-
18:45
-
18:44
-
18:00
-
17:47
-
17:33
-
16:50
-
16:38
-
16:18
-
16:00
-
15:49
-
15:48
-
15:30
-
15:12
-
14:50
-
14:27
-
14:00