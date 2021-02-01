Лукоянов: мы играем в хоккей, а это жёсткая игра. Никто никому не хотел нанести травму

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:2).

«Не первый раз встречаемся с «Трактором». Поэтому все матчи, что домашние, что гостевые, играются тяжело. «Трактор» очень хорошая команда – тяжело против неё играть. Сегодня результат в нашу пользу, в начале игры вовремя оклемались, сравняли счёт, вернулись в игру. Второй период, думаю, играли неплохо, но не реализовали много моментов. Сегодня заслужили победу.

Почему именно с «Трактором» получаются такие трудные матчи? Наверное, просто на льду сходятся две сильные команды, настраиваются друг на друга. Допускаем меньше ошибок, поэтому во все этих встречах получается более закрытая игра. Вратари играют на высоком уровне. Получились игры уровня плей-офф.

Откуда так много эмоций? Давайте не будем забывать – мы играем в хоккей, а это жёсткая игра. С уверенностью могу сказать, что сегодня никто никому не хотел нанести травму или причинить боль. Мы выходили просто играть в хоккей, от нас требуют, чтобы мы играли жёстко. Не грязно, а жёстко. Да, где-то получились болезненные силовые приёмы. Здоровья игроку «Трактора», пусть поправляется. В игре бывают силовые приёмы, их нужно ждать и это позволит избежать травм. Здоровья Кравцову, у него всё впереди.

Почему никто не ответил на вызов подраться от Олега Евенко? Зачем? Зачем нам драться, если мы ведём в счёте 3:1? Пусть он устраивает «бой с тенью». Если он заинтересован в драке или вышел на лёд не играть в хоккей, а подраться… Ну пусть сам с собой дерётся. Мы вышли на лёд, чтобы выиграть и нас результат устраивал. Не думаю, что нам нужно было драться. Считаю, если бы они вели в счёте 3:1, то они бы тоже отказались драться со словами: «Хорош, на табло посмотри». Всё нормально, у нас не было такой задачи. Тренеры не говорят нам: «Выходи, дерись». Мы выходим играть в хоккей», — приводит слова Лукоянова пресс-служба клуба.