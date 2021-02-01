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Два ведущих игрока «Трактора» получили травмы в матче с «Ак Барсом»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл «Трактор». Встреча проходила на арене «Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

В середине первого периода форвард «Ак Барса» Найджел Доус сделал подножку на Понтусе Оберге, из-за чего тот получил травму. Во втором периоде шведский хоккеист провёл на льду одну смену и больше в игре не появлялся. Доус был наказан двухминутным штрафом.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На последней минуте второго игрового отрезка Патрис Кормье неудачно провёл силовой приём против Виталия Кравцова. Главные арбитры зафиксировали атаку в область головы и шеи и выписали Кормье удаление до конца матча. Кравцов досрочно покинул площадку из-за травмы.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это третья победа казанского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Ак Барс» в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 3 февраля.