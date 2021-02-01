«Какой коэффициент»? Кагарлицкий ответил на вопрос, ставить ли на его гол в ворота СКА

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:0).
«Я считаю, что была интересная и напряжённая игра до гола. Обе команды много атаковали. Во втором периоде мы сыграли не лучшим образом, но сумели добавить в третьем периоде. В принципе, повторюсь, что игра была до гола, – забили мы.
Сложно сказать, почему так играли 40 минут. Завтра посмотрим, где-то мы плохо играли, где-то Питер добавил, особенно во втором периоде. Как-то агрессивно его провёл, не знаю, с чем это связано, завтра нам расскажут. Конечно, мы не хотели проводить такой отрезок игры, хотели проводить больше времени в нападении и бросать, но получилось так, как получилось, возможно, они устали к третьему.
Ноль заработанных удалений? Не знаю, считаю, что игра была боевая, много столкновений, много борьбы, возможно судьи как-то дали больше поиграть, допустили больше борьбы. Не знаю, честно, наверное, по судьям нечего комментировать, не думаю, что пропустили какие-то серьезные удаления, все по делу. Конечно, хочется больше поиграть в большинстве, больше инициативы, больше бы побросали, особенно в первой половине. Кстати, у Питера было два большинства в начале игры, может они поэтому поначалу завладели инициативой.
Не знаю, почему у меня получается забивать в каждом матче со СКА. По мне, это просто стечение обстоятельств, но, если у вас есть какое-то другое мнение, оно тоже имеет место быть. Сегодняшний гол – это заслуга всей пятёрки: каждый сыграл правильно, а Миша Чайковски отдал такой пас… Если бы я и с него не забил, не знаю, что бы произошло.
Можно ли делать ставку, что и в следующем матче забью в ворота СКА? А какой коэффициент? Вы перед игрой тогда скажите, чтобы в доле быть», — передаёт слова Кагарлицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 1 февраля 2021
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