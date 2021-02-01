«Рейнджерс» может выкупить контракт Деанджело за одну треть стоимости

«Нью-Йорк Рейнджерс» может выкупить контракт защитника Тони Деанджело за одну треть стоимости, сообщает известный канадский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман.

Согласно правилам, контракт игрока младше 26 лет, который прошёл драфт отказов, может быть выкуплен за одну треть стоимости (вместо обычных двух третей). В межсезонье 25-летний Деанджело подписал с «Рейнджерс» двухлетний контракт на общую сумму $ 9,6 млн. Таким образом, клубу после выкупа контракта придётся платить защитнику по $ 883 тыс. до 2023 года, при этом в первый год в зарплатной ведомости будет учитываться только $ 383 тыс.

Напомним, у американца произошёл конфликт с российским голкипером Александром Георгиевым. После поражения в матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:5 ОТ) Деанджело подрался с российским вратарём в тоннеле, ведущем в раздевалку команды.

В нынешнем сезоне НХЛ Деанджело принял участие в 6 матчах, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «–6».