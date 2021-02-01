Ни один клуб НХЛ не забрал защитника «Рейнджерс» Тони Деанджело с драфта отказов

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Тони Деанджело прошёл процедуру драфта отказов. Ни один клуб НХЛ не заинтересовался игроком, сообщает известный канадский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
В межсезонье 25-летний хоккеист подписал с «Рейнджерс» двухлетний контракт на общую сумму $ 9,6 млн. Причиной отказа клубов от Деанджело стала слишком высокая зарплата игрока.
Напомним, у американца произошёл конфликт с российским голкипером Александром Георгиевым. После поражения в матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:5 ОТ) Деанджело подрался с российским вратарём в тоннеле, ведущем в раздевалку команды.
В нынешнем сезоне НХЛ Деанджело принял участие в 6 матчах, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «–6».
Деанджело был выбран «Тампа-Бэй Лайтинг» на драфте 2014 года в первом раунде под 19-м номером. Дебютировал в НХЛ защитник в сезоне-2016/2017 в составе «Аризоны Койотс». С 2017 года Деанджело выступает за «Рейнджерс».
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