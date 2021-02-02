«Монреаль» победил «Ванкувер», у Романова «-1»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» дома обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 6:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Судзуки, Арттури Лехконен, Джефф Питри (2), Брендан Галлахер и Тайлер Тоффоли. Российский защитник «Монреаля» Александр Романов за 19.20 на льду результативными действиями не отметился и имеет показатель полезности «-1».

У «Ванкувера» голы на свой счёт записали Адам Годетт и Джей Бигл. Это поражение стало для «Кэнакс» первым в последних пяти матчах.

Следующий матч 3 февраля команды проведут между собой, затем «Монреаль Канадиенс» 5 февраля примет «Оттаву Сенаторз», а «Ванквер» 5, 7 и 9 февраля будет играть на выезде с «Торонто Мэйпл Лифс».