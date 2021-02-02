«Монреаль» победил «Ванкувер», у Романова «-1»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» дома обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 6:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Судзуки, Арттури Лехконен, Джефф Питри (2), Брендан Галлахер и Тайлер Тоффоли. Российский защитник «Монреаля» Александр Романов за 19.20 на льду результативными действиями не отметился и имеет показатель полезности «-1».
У «Ванкувера» голы на свой счёт записали Адам Годетт и Джей Бигл. Это поражение стало для «Кэнакс» первым в последних пяти матчах.
Следующий матч 3 февраля команды проведут между собой, затем «Монреаль Канадиенс» 5 февраля примет «Оттаву Сенаторз», а «Ванквер» 5, 7 и 9 февраля будет играть на выезде с «Торонто Мэйпл Лифс».
НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2021, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Судзуки (Андерсон, Друен) – 01:00' (5x5) 2:0 Лехконен – 06:10' (4x5) 2:1 Годетт – 08:36' (5x5) 3:1 Питри (Байрон, Лехконен) – 16:58' (5x5) 4:1 Галлахер (Судзуки) – 27:15' (5x5) 5:1 Питри (Перри, Котканиеми) – 28:40' (5x5) 6:1 Тоффоли (Уэбер, Питри) – 37:11' (5x4) 6:2 Бигл (Мотт, Эдлер) – 51:49' (5x5)
Рекомендуем вам
- 2 февраля 2021
-
05:49
-
05:37
-
05:06
-
04:53
-
01:29
- 1 февраля 2021
-
23:50
-
23:08
-
23:00
-
22:48
-
22:35
-
22:31
-
22:25
-
22:21
-
22:10
-
21:55
-
21:42
-
21:26
-
21:04
-
20:54
-
20:29
-
20:11
-
19:57
-
19:14
-
19:08
-
18:51
-
18:45
-
18:44
-
18:00
-
17:47
-
17:33
-
16:50
-
16:38
-
16:18
-
16:00
-
15:49
Партнерский контент
Рекомендуем вам