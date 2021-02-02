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«Монреаль» победил «Ванкувер», у Романова «-1»

«Монреаль» победил «Ванкувер», у Романова «-1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» дома обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 6:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Судзуки, Арттури Лехконен, Джефф Питри (2), Брендан Галлахер и Тайлер Тоффоли. Российский защитник «Монреаля» Александр Романов за 19.20 на льду результативными действиями не отметился и имеет показатель полезности «-1».

У «Ванкувера» голы на свой счёт записали Адам Годетт и Джей Бигл. Это поражение стало для «Кэнакс» первым в последних пяти матчах.

Следующий матч 3 февраля команды проведут между собой, затем «Монреаль Канадиенс» 5 февраля примет «Оттаву Сенаторз», а «Ванквер» 5, 7 и 9 февраля будет играть на выезде с «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2021, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Судзуки (Андерсон, Друен) – 01:00' (5x5)   2:0 Лехконен – 06:10' (4x5)   2:1 Годетт – 08:36' (5x5)   3:1 Питри (Байрон, Лехконен) – 16:58' (5x5)   4:1 Галлахер (Судзуки) – 27:15' (5x5)   5:1 Питри (Перри, Котканиеми) – 28:40' (5x5)   6:1 Тоффоли (Уэбер, Питри) – 37:11' (5x4)   6:2 Бигл (Мотт, Эдлер) – 51:49' (5x5)
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