Игорь Шестёркин стал первой звездой матча с «Питтсбургом», Артемий Панарин — второй
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:1.
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 25 бросков из 26 и был признан первой звездой матча. Российский вратарь одержал вторую победу в нынешнем сезоне, сыграв шестой матч в регулярке.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол в пустые ворота, а также сделал две голевые передачи и был признан второй звездой. Панарин продлил результативную серию (3+3) до трёх матчей. Всего в девяти встречах россиянин набрал 12 (5+7) очков.
Третьей звездой матча стал ещё один представитель «синерубашечников» защитник Адам Фокс, сделавший результативную передачу на победный гол, автором которого стал нападающий Крис Крайдер.
Защитник «Рейнджерс» Миллер совершил ключевой сейв в матче с «Питтсбургом»
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