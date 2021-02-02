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Защитник «Рейнджерс» Миллер совершил ключевой сейв в матче с «Питтсбургом»

Защитник «Рейнджерс» Миллер совершил ключевой сейв в матче с «Питтсбургом»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:1.

Один из ключевых эпизодов матча произошёл за восемь минут до конца третьего периода. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин на ложном замахе снабдил точной передачей Джейсона Цукера, после чего американский форвард совершил проход за воротами «Рейнджерс», пытаясь завезти шайбу в ворота Игоря Шестёркина, но игровой снаряд достался защитнику «Пингвинз» Пьер-Оливье Жозефу. Голкипер Шестёркин уже находился в отыгранной позиции и канадский защитник расстреливал полупустой угол ворот, однако на помощь команде пришёл защитник К'Андре Миллер, успевший заблокировать бросок Жозефа.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Рейнджерс».

В результате «Питтсбургу» так и не удалось отыграться, а окончательный счёт установил Артемий Панарин, поразивший пустые ворота.

«Рейнджерс» обыграли «Пингвингз», Панарин забил гол и сделал два ассиста
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