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Марк Шайфли превзошёл результат Вячеслава Козлова по голевым передачам за «Виннипег»

Марк Шайфли превзошёл результат Вячеслава Козлова по голевым передачам за «Виннипег»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» переиграл «Виннипег Джетс». Матч завершился со счётом 4:3 Б в пользу команды Джеффа Уорда.

Форвард «Виннипега» Марк Шайфли отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом Кайла Коннора. На счету 27-летнего канадца теперь 272 результативные передачи. По этому показателю хоккеист вышел на пятое место в истории клуба, превзойдя результат российского форварда Вячеслав Козлова (271). На четвёртой строчке располагается ещё один российский форвард — Илья Ковальчук (287).

Стоит заметить, что Козлов и Ковальчук выступали за «Атланту Трэшерз», которая в 2011 году переехала в Виннипег. Рекорд франшизы принадлежит Блейку Уилеру (445).

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