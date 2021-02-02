После скандала в команде Куинн говорил с лидерами «Рейнджерс», в том числе с Панариным

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн признался, что провёл беседу с лидерами команды после скандальной истории, случившейся в коллективе после предыдущего матча с «Питтсбург Пингвинз» (4:5 ОТ), когда по пути в раздевалку произошёл конфликт между голкипером «Рейнджерс» Александром Георгиевым и защитником Тони Деанджело. По итогам внутрикомандного разбирательства «синерубашечники» отказались от услуг защитника.
«Не думаю, что это повлияет на наших ребят. В последние сутки, может быть, в последние полтора дня в команде хорошая атмосфера. Никто ничего не скрывает. Ребята общались между собой, а мы поговорили с капитанами (Микой Зибанеджадом, Крисом Крайдером, Артемием Панариным и Джейкобом Трубой. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, что у нас всё в порядке.
Сможет ли Битетто заменить Деанджело? Тони — очень талантливый защитник. Компенсировать его потерю одной заменой не получится. Думаю, что все шесть игроков обороны должны чуть прибавить», — цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.
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