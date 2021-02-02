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Dallas News: наш давний враг Лайне дебютирует за «Коламбус» в матче со «Старз»

Dallas News: наш давний враг Лайне дебютирует за «Коламбус» в матче со «Старз»
Хоккей / НХЛ 0
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Обозреватель Dallas News Мэттью Дефранкс анонсировал возможный дебют за «Коламбус Блю Джекетс» нападающего Патрика Лайне, который некоторое время назад был обменян в стан «мундиров» из «Виннипег Джетс».

«Сезон «Даллас» открыл четырьмя победами над «Нэшвиллом» и «Детройтом», когда хорошо сыграли спецбригады, но затем последовали два проигрыша «Каролине». И уже здесь спецбригады сработали плохо, потому что четыре гола было пропущено в меньшинстве — команда всё время играла вчетвером. Следующим соперником будет наш давний враг, Патрик Лайне, который может дебютировать за «Коламбус» в ночь на среду.

Исторически «Коламбус» плохо играет в большинстве — за три последних сезона эта команда реализует лишь 16,1% удалений соперника. Но Лайне может всё изменить. Когда он играл в «Виннипеге», то забил «Далласу» 18 голов в 17 матчах со «Старз». Во всей НХЛ только Стивен Стэмкос забивал «звёздам» чаще (1,07 гола за матч против 1,06 у финна)», — отметил Дефранкс.

Известно, что Лайне уже прилетел в Коламбус, прошёл 48-часовой карантин и сдал два отрицательных теста на коронавирус. 1 февраля «мундиры» играли в Чикаго, поэтому команда не тренировалась, но финн вышел на лёд вместе с тренерами по развитию Кенни Маккудденом и Джаредом Боллом.

Патрик Лайне прибыл в расположение «Коламбуса»
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