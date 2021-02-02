Канадский хоккеист Мюррей, укравший клюшку у Ковальчука, продолжит карьеру в Швеции

Канадский защитник Джордан Мюррей заключил контракт с ХВ-71, сообщается на официальном сайте шведского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона.
В нынешнем сезоне Мюррей выступал за рижское «Динамо» и провёл 11 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил одну шайбу и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "-3" и 18 минутах штрафного времени.
1 февраля 2021 года стало известно, что рижане освободили Мюррея от контрактных обязательств после недавно произошедшего инцидента. Перед домашним матчем с омским «Авангардом» Мюррей забрал себе клюшку лидера «ястребов» Ильи Ковальчука. Когда к делу подключилась охрана «Арены Рига», по камерам вычислили злоумышленника. Причём оказалось, что Мюррей хотел сначала спрятать клюшку на стадионе, но в итоге вынес её из здания.
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