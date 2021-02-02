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В Словакии прервали трансляцию матча бывшего клуба КХЛ, выгнав комментаторов со стадиона

В Словакии прервали трансляцию матча бывшего клуба КХЛ, выгнав комментаторов со стадиона
Хоккей / Прочие турниры 0
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Любопытный эпизод произошёл 31 января в Словакии во время матча регулярного чемпионата между «Слованом» из Братиславы и «Дуклой» из Тренчина (4:3).

Изначально встреча двух принципиальных соперников должна была показываться по телевидению и в интернете, но во втором периоде сотрудники службы безопасности силой вывели с арены бригаду комментаторов и всех операторов, обслуживавших трансляцию.

Согласно заявлению Ассоциации профессиональных хоккейных клубов Словакии, телевизионщики пытались показывать матч, не имея на это прав, и в результате этого представители ассоциации были вынуждены обесточить оборудование. «Слован», в отличие от всех других клубов, не является членом названной ассоциации и имеет другого генерального партнёра, чем вся остальная словацкая лига.

«Хоккейный клуб «Слован» искренне сожалеет о том, что трансляция матча с «Дуклой» была прервана, тем более сейчас, когда болельщики не могут прийти на стадион. К сожалению, ассоциация клубов и её генеральный партнёр не приняли ни одного нашего предложения по урегулированию ситуации. Они постоянно нарушают наши авторские права на прямые интернет-трансляции домашних матчей», — сообщается в официальном заявлении «Слована».

Напомним, что с 2012 по 2019 год «Слован» выступал в Континентальной хоккейной лиге, но покинул её из-за отсутствия финансирования.

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