В Словакии прервали трансляцию матча бывшего клуба КХЛ, выгнав комментаторов со стадиона

Любопытный эпизод произошёл 31 января в Словакии во время матча регулярного чемпионата между «Слованом» из Братиславы и «Дуклой» из Тренчина (4:3).
Изначально встреча двух принципиальных соперников должна была показываться по телевидению и в интернете, но во втором периоде сотрудники службы безопасности силой вывели с арены бригаду комментаторов и всех операторов, обслуживавших трансляцию.
Согласно заявлению Ассоциации профессиональных хоккейных клубов Словакии, телевизионщики пытались показывать матч, не имея на это прав, и в результате этого представители ассоциации были вынуждены обесточить оборудование. «Слован», в отличие от всех других клубов, не является членом названной ассоциации и имеет другого генерального партнёра, чем вся остальная словацкая лига.
«Хоккейный клуб «Слован» искренне сожалеет о том, что трансляция матча с «Дуклой» была прервана, тем более сейчас, когда болельщики не могут прийти на стадион. К сожалению, ассоциация клубов и её генеральный партнёр не приняли ни одного нашего предложения по урегулированию ситуации. Они постоянно нарушают наши авторские права на прямые интернет-трансляции домашних матчей», — сообщается в официальном заявлении «Слована».
Напомним, что с 2012 по 2019 год «Слован» выступал в Континентальной хоккейной лиге, но покинул её из-за отсутствия финансирования.
- 2 февраля 2021
-
15:51
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:29
-
14:24
-
13:51
-
13:15
-
12:50
-
12:39
-
12:19
-
12:16
-
11:45
-
11:13
-
11:00
-
10:44
-
10:25
-
10:01
-
09:47
-
09:30
-
09:02
-
08:38
-
08:30
-
08:12
-
07:45
-
07:10
-
07:05
-
06:52
-
06:39
-
06:17
-
06:15
-
06:08
-
06:00
-
05:49