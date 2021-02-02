«Авангард» заявил, что КХЛ приняла меры в отношении «Трактора» согласно регламенту лиги

«Авангард» сделал официальное заявление в социальных сетях клуба по поводу своего запроса в КХЛ. 21 января омский клуб направил в КХЛ письмо, в котором указывает на нарушения «Трактором» Технического регламента перед началом матча в Челябинске, который состоялся 19 января.
«ХК «Авангард» получил ответ от КХЛ на обращение по инциденту на предматчевом шоу на ЛА «Трактор» 19 января. Лига изучила материалы и применила меры согласно регламенту», — говорится в заявлении «ястребов».
Ранее сообщалось, что перед началом встречи ведущий позволил себе некорректные высказывания относительно болельщиков и игроков «Авангарда». Кроме того, на видеокубе арены по ходу объявления состава «ястребов» демонстрировались кадры мультфильмов, сравнивающие хоккеистов «Авангарда» с курицами. Всё это противоречит Техническому регламенту КХЛ, в котором говорится, что «средства поддержки, используемые клубами при проведении домашних матчей (шоу-программы, музыкальные заставки и пр.), не должны носить оскорбительный, пренебрежительный, дискредитирующий характер в отношении клуба-гостя и его болельщиков.
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