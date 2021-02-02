Шипачёв: у «Динамо» каждый матч, как репетиция плей-офф. Мы ставим высокие задачи

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился ожиданиями от встречи с финским «Йокеритом», которая состоится завтра, 3 февраля.

«Йокерит» – хорошая команда. Все матчи с ними проходят в очень жесткой борьбе, несмотря на то, что обе игры закончились с крупным счетом. У нас хорошая победная серия и нужно приложить максимум, чтобы ее продолжить.

Рассматриваем ли матч, как репетицию первого раунда? Тут каждый матч у нас, как репетиция плей-офф. Если мы ставим высокие задачи, то игры против «Йокерита», ЦСКА, СКА можно рассматривать, как потенциальные матчи серии.

Тяжело ли было столько времени играть дома или, наоборот, приятно? На своём льду приятно играть. Тем более, что разрешили больше болельщиков пускать. Это ощущалось. Было шумно и классно. Завтра необходимо порадовать фанатов хорошей игрой и отправиться на выезд. Самое интересное только начинается», — приводит слова Шипачёва пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.