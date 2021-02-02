Никитин: в хоккее часто выигрывает не тот, кто мастеровитее, а кто больше хочет
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (4:3 ОТ).
«В хоккее часто выигрывает не тот, кто мастеровитее или лучше играет, а кто больше хочет. Два периода Рига хотела больше нас, поэтому всё было по делу. В третьем мы ничего особенного не сделали, но желание было. Без страсти в хоккее — никуда.
У нас в команде собраны обычные люди, со своими слабостями и недостатками. Но самое главное, что они могут перестраиваться, и это сегодня плюс для нашей команды. Забили Макс и Никита. Не то чтобы им больше было надо, просто они умеют это делать. Главное, чтобы желание совпадало с возможностями», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.
Шайба Лайпсика в овертайме принесла ЦСКА волевую победу в матче с рижским «Динамо»
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