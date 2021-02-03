Кирилл Капризов забил третий гол в сезоне НХЛ

В Денвере на стадионе «Болл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Миннесота Уайлд».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. Автором единственной шайбы гостей на данный момент является российский нападающий Кирилл Капризов. Для россиянина эта шайба стала третьей в НХЛ. Также в его активе шесть результативных передач. Капризов проводит свой дебютный сезон в лиге.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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