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Кирилл Капризов забил третий гол в сезоне НХЛ

Кирилл Капризов забил третий гол в сезоне НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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В Денвере на стадионе «Болл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Миннесота Уайлд».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. Автором единственной шайбы гостей на данный момент является российский нападающий Кирилл Капризов. Для россиянина эта шайба стала третьей в НХЛ. Также в его активе шесть результативных передач. Капризов проводит свой дебютный сезон в лиге.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

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Кирилл набрал своё восьмое очко в 10 матчах и сохранил лидерство в споре новичков.
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