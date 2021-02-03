«Каролина» обыграла «Чикаго», Свечников реализовал победный буллит
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:3. Матч завершился серией буллитов. Эта победа стала для «Каролины» пятой подряд в сезоне.
В составе победителей голы на свой счёт записали Андрей Свечников, Уоррен Фёгеле и Винсент Трочек. Также на счету Свечникова победный буллит.
У «Чикаго» шайбы забросили Филипп Курашёв, Патрик Кейн и Дилан Строум. Российский защитник «Блэкхоукс» Никита Задоров за 19.26 на площадке результативными действиями не отметился и имеет показатель полезности «-1».
Следующий матч 5 февраля команды проведут между собой, затем «Каролина» 7 и 9 февраля на выезде сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», а «Чикаго» 7 и 10 февраля проведёт матчи с «Даллас Старз».
НХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2021, среда. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Фёгеле, Стаал) – 03:51' (5x5) 0:2 Фёгеле (Стаал, Шей) – 14:46' (5x5) 1:2 Курашев (Зутер, Кубалик) – 17:58' (5x4) 2:2 Кейн (Дебринкэт) – 19:42' (5x5) 2:3 Трочек (Нидеррайтер, Песке) – 46:50' (5x5) 3:3 Строум (Дебринкэт, Кубалик) – 53:21' (5x5) 3:4 Свечников – 65:00' (ПБ)
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