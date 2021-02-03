«Каролина» обыграла «Чикаго», Свечников реализовал победный буллит

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:3. Матч завершился серией буллитов. Эта победа стала для «Каролины» пятой подряд в сезоне.

В составе победителей голы на свой счёт записали Андрей Свечников, Уоррен Фёгеле и Винсент Трочек. Также на счету Свечникова победный буллит.

У «Чикаго» шайбы забросили Филипп Курашёв, Патрик Кейн и Дилан Строум. Российский защитник «Блэкхоукс» Никита Задоров за 19.26 на площадке результативными действиями не отметился и имеет показатель полезности «-1».

Следующий матч 5 февраля команды проведут между собой, затем «Каролина» 7 и 9 февраля на выезде сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», а «Чикаго» 7 и 10 февраля проведёт матчи с «Даллас Старз».