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The Hockey News: Беттмэн – самый влиятельный человек в хоккее, Роман Ротенберг выше Лемье

The Hockey News: Беттмэн – самый влиятельный человек в хоккее, Роман Ротенберг выше Лемье
Хоккей / НХЛ 0
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Издание The Hockey News опубликовало рейтинг топ-100 самых влиятельных людей в хоккее. Первое место занял комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. Восьмую позицию занял капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На 20-м месте расположился первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Список выглядит следующим образом:

1. Гэри Беттмэн (комиссионер НХЛ)
2. Билл Дэйли (заместитель комиссара НХЛ)
3. Джереми Джейкобс (владелец «Бостона»)
4. Коннор Макдэвид (хоккеист «Эдмонтона»)
5. Крэйг Липолд (владелец «Миннесоты»)
6. Дональд Фер (Исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ)
7. Тед Леонсис (владелец «Вашингтона»)
8. Александр Овечкин (хоккеист «Вашингтона»)
9. Стив Майер (вице-президент НХЛ)
10. Мюррей Эдвардс (владелец «Калгари»)
11. Сидни Кросби (хоккеист «Питтсбурга»)


15. Мэтт Дамба (хоккеист «Миннесоты»)


17. Рене Фазель (президент ИИХФ)


20. Роман Ротенберг (первый вице-президент ФХР)


31. Марио Лемье (владелец «Питтсбурга»)


69. Дэн Мильштейн (агент)


83. Уэйн Гретцки (лучший снайпер в истории НХЛ).

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