Джордан Стаал: Свечников способен решать исход каждого матча. Сегодня не исключение
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал поделился мнением об игре форварда Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 Б).
Россиянин стал единственным, кому удалось отличиться в серии буллитов. Таким образом, бросок Свечникова оказался победным. Кроме того, он открыл счёт в матче, забросив пятую шайбу в нынешнем сезоне.
«Свечников способен решать исход каждого матча. Сегодняшний исключением не был», – цитирует Стаала пресс-служба НХЛ.
В составе «Чикаго» шайбы забросили Филипп Курашёв, Патрик Кейн и Дилан Строум. Российский защитник «Блэкхоукс» Никита Задоров за 19.26 на площадке результативными действиями не отметился и имеет показатель полезности «-1».
Гол, буллит и мощный хит! Свечников отомстил за партнёра и выиграл матч для «Каролины»
А в овертайме игры с «Чикаго» российский лидер «ураганов» едва не повторил свой коронный трюк.
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