Джордан Стаал: Свечников способен решать исход каждого матча. Сегодня не исключение

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал поделился мнением об игре форварда Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 Б).

Россиянин стал единственным, кому удалось отличиться в серии буллитов. Таким образом, бросок Свечникова оказался победным. Кроме того, он открыл счёт в матче, забросив пятую шайбу в нынешнем сезоне.

«Свечников способен решать исход каждого матча. Сегодняшний исключением не был», – цитирует Стаала пресс-служба НХЛ.

В составе «Чикаго» шайбы забросили Филипп Курашёв, Патрик Кейн и Дилан Строум. Российский защитник «Блэкхоукс» Никита Задоров за 19.26 на площадке результативными действиями не отметился и имеет показатель полезности «-1».