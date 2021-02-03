Форвард «Монреаля» Тоффоли забил эффектный гол дальним броском с неудобной руки

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» дома принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Клода Жюльена

Одним из главных героев матча стал форвард хозяев Тайлер Тоффоли, оформивший второй дубль в нынешнем сезоне. Один из голов Тайлера получился крайне эффектным: канадский нападающий подобрал шайбу в средней зоне, совершил сольный проход, который завершил точным броском с неудобной руки по воротам Тэтчера Демко.

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Канадский нападающий концовку минувшего сезона проводил в составе «Ванкувера». В межсезонье стороны не смогли договориться о продолжении сотрудничества, после чего Тайлер подписал контракт с «Монреалем». В этом сезоне Тоффоли забросил уже девять шайб, восемь из которых он отправил в ворота «Ванкувера».