Тайлер Тоффоли повторил клубное достижение «Монреаля» 38-летней давности

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» дома принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Клода Жюльена

Одним из главных героев матча стал форвард хозяев Тайлер Тоффоли, оформивший свой второй дубль в нынешнем сезоне. Примечательно, что канадский нападающий концовку минувшего сезона проводил в составе «Ванкувера». В межсезонье стороны не смогли договориться о продолжении сотрудничества, после чего Тайлер подписал контракт с «Монреалем». В этом сезоне Тоффоли забросил уже девять шайб, восемь из которых он отправил в ворота «Ванкувера».

Также Тайлер повторил клубное достижение «Монреаля» 38-летней давности по числу голов в первых 10 матчах за клуб. В 1983 году Бобби Смит также забросил девять шайб в 10 матчах за «Монреаль». Рекорд принадлежит Пьерру Турджону (10 голов).