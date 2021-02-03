Тайлер Тоффоли повторил клубное достижение «Монреаля» 38-летней давности

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» дома принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Клода Жюльена
Одним из главных героев матча стал форвард хозяев Тайлер Тоффоли, оформивший свой второй дубль в нынешнем сезоне. Примечательно, что канадский нападающий концовку минувшего сезона проводил в составе «Ванкувера». В межсезонье стороны не смогли договориться о продолжении сотрудничества, после чего Тайлер подписал контракт с «Монреалем». В этом сезоне Тоффоли забросил уже девять шайб, восемь из которых он отправил в ворота «Ванкувера».
Также Тайлер повторил клубное достижение «Монреаля» 38-летней давности по числу голов в первых 10 матчах за клуб. В 1983 году Бобби Смит также забросил девять шайб в 10 матчах за «Монреаль». Рекорд принадлежит Пьерру Турджону (10 голов).
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