Главный тренер «Торонто»: Михеев должен чаще угрожать чужим воротам

Тренерский штаб «Торонто Мэйпл Лифс» произвёл некоторые перемены в комплектовании троек нападения на последней тренировке.
Так, нападающий Уэйн Симмондс, начинавший сезон в четвёртом звене, был перемещён во вторую тройку и занимался вместе с Джоном Таваресом и Вильямом Нюландером. Российский форвард Илья Михеев, играющий на том же фланге, что и Симмондс, опустился в третье звено к Джимми Веси и Пьеру Энгваллу.
«Мы хотим найти способ, чтобы Михеев чаще угрожал чужим воротам. С его скоростью и габаритами он может гораздо чаще проникать внутрь чужой зоны и бросать вызов защитникам. Даже если у него не получится создавать голевые моменты, то он может зарабатывать удаления у соперников или создавать возможности для других. В то же время Михеев многое привносит в нашу игру. Он является эффективным игроком, и все области, которые мы рассматриваем как потенциал для его роста, — это просто бонус», — сказал главный тренер «Торонто» Шелдон Киф.
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