Драйзайтль и Макдэвид вошли в историю НХЛ по очкам за 12 матчей со старта сезона

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома победил «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:2.

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль забил гол, в результате чего на счету немца стало 22 (7+15) очка в 12 матчах. Драйзайтль стал вторым игроком в сезоне, достигшим этой отметки. Ранее это удалось Коннору Макдэвиду, на счету которого уже 24 (8+16) балла.

За последние 30 лет на таком отрезке было зафиксировано ещё пять случаев, когда партнёры по команде набирали по 22 и более очков. В сезоне-2005/2006 это сделали Петер Форсберг и Симон Ганье («Филадельфия Флайерз»), а также Даниэль Альфредссон, Джейсон Спецца и Дэни Хитли («Оттава Сенаторз»). В сезоне-1995/1996 это удалось Марио Лемье, Яромиру Ягру и Рону Фрэнсису («Питтсбург Пингвинз»), а в сезоне-1992/1993 – Марио Лемье и Кевину Стивенсу («Питтсбург»), а также Пэту Лафонтену и Дэйву Андрейчуку («Баффало Сэйбрз»).