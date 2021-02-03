Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Драйзайтль и Макдэвид вошли в историю НХЛ по очкам за 12 матчей со старта сезона

Драйзайтль и Макдэвид вошли в историю НХЛ по очкам за 12 матчей со старта сезона
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома победил «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:2.

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль забил гол, в результате чего на счету немца стало 22 (7+15) очка в 12 матчах. Драйзайтль стал вторым игроком в сезоне, достигшим этой отметки. Ранее это удалось Коннору Макдэвиду, на счету которого уже 24 (8+16) балла.

За последние 30 лет на таком отрезке было зафиксировано ещё пять случаев, когда партнёры по команде набирали по 22 и более очков. В сезоне-2005/2006 это сделали Петер Форсберг и Симон Ганье («Филадельфия Флайерз»), а также Даниэль Альфредссон, Джейсон Спецца и Дэни Хитли («Оттава Сенаторз»). В сезоне-1995/1996 это удалось Марио Лемье, Яромиру Ягру и Рону Фрэнсису («Питтсбург Пингвинз»), а в сезоне-1992/1993 – Марио Лемье и Кевину Стивенсу («Питтсбург»), а также Пэту Лафонтену и Дэйву Андрейчуку («Баффало Сэйбрз»).

Лучшая тройка в истории «Оттавы», ей восхищались в НХЛ. Как играла Pizza Line
Как создавалось сочетание Хитли – Спецца – Альфредссон, чего добилось и почему так называлось. Великие игроки без главной победы в жизни.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021