Григоренко: бросок Лайне является одним из лучших в НХЛ. Невероятно талантливый игрок
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко поделился мнением о новичке команды Патрике Лайне.
«Патрик показал себя невероятно мастеровитым и талантливым игроком, которого трудно остановить. И это не говоря о его руках и невероятном броске, который является одним из лучших в лиге. Сегодня, как мне показалось, он создавал моменты и имел шансы, что можно назвать впечатляющим дебютом с учётом того, что он впервые увидел этих парней. Я думаю, что он провёл хорошую игру с большим количеством игрового времени», – цитирует Григоренко пресс-служба НХЛ.
В дебютном матче за «Коламбус» финский форвард отыграл почти 21 минуту, отметился двумя бросками и заработал показатель полезности «-2» при двух минутах штрафного времени.
Лайне — о неудачном дебюте за «Коламбус»: было очень тяжело. Ноги не бежали
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