Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Григоренко: бросок Лайне является одним из лучших в НХЛ. Невероятно талантливый игрок

Григоренко: бросок Лайне является одним из лучших в НХЛ. Невероятно талантливый игрок
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко поделился мнением о новичке команды Патрике Лайне.

«Патрик показал себя невероятно мастеровитым и талантливым игроком, которого трудно остановить. И это не говоря о его руках и невероятном броске, который является одним из лучших в лиге. Сегодня, как мне показалось, он создавал моменты и имел шансы, что можно назвать впечатляющим дебютом с учётом того, что он впервые увидел этих парней. Я думаю, что он провёл хорошую игру с большим количеством игрового времени», – цитирует Григоренко пресс-служба НХЛ.

В дебютном матче за «Коламбус» финский форвард отыграл почти 21 минуту, отметился двумя бросками и заработал показатель полезности «-2» при двух минутах штрафного времени.

Лайне — о неудачном дебюте за «Коламбус»: было очень тяжело. Ноги не бежали
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021