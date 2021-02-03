Квартальнов — о моменте с Зариповым: неужели этот эпизод тянул на такое удаление?

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (3:2), а также прокомментировал удаление Даниса Зарипова.
«Победили — это здорово. Хотели чуть-чуть получше сыграть в атаке, но не получалось. Наверное, где-то соперник не давал. В концовке выстояли втроём против пятерых и получили такую награду — сразу забили гол.
Что помогло «Ак Барсу» добиться побед во всех четырёх встречах с «Автомобилистом» в сезоне? Так получилось, хорошо сложились матчи с этой командой. Сегодня была непростая встреча, у нас хорошо сработало меньшинство. Ребята работали, а каждый из матчей в сезоне был разным. Играли в середине сезона, сейчас уже в конце. Всё понемногу складывается, а когда побеждаешь, тем более на выезде — всегда приятно.
Удар Никиты Трямкина — как раз та самая грязь, которую я не терплю от соперника на льду? Я посмотрю внимательно повтор эпизода. Мне показалось, что да, с головой всегда нужно быть осторожнее. Михаил Фисенко у нас парень боевой, и просто так не стал бы ничего делать. Мы посмотрим, но мне показалось, что там был не удар локтем, а удар в голову. Если так, то это печально.
За что до конца матча удалили Даниса Зарипова? Эмоции, эмоции. Я не слышал, но, может быть, что-то высказал судье. Конечно, эмоции нужно было держать в себе. Данис переживает, а нам не нужно делать такие подарки сопернику. Это хорошо, что мы выстояли «5 на 3». По горячим следам сейчас нужно спросить, неужели этот эпизод тянул на такое удаление», — приводит слова Квартальнова пресс-служба казанцев.
- 3 февраля 2021
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