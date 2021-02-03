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Фазель — о гимне сборной России на ЧМ-2021: «Катюша» — хороший выбор. Почему бы и нет

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель — о гимне сборной России на ЧМ-2021: «Катюша» — хороший выбор. Почему бы и нет
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился своим мнением о возможном использования песни «Катюша» вместо гимна России.

«К сожалению, сборная России не сможет услышать свой национальный гимн на предстоящем чемпионате мира в Латвии.

Таково решение ВАДА, мы должны подчиняться этому решению.

Что касается возможного использования «Катюши» вместо гимна, то моё мнение, почему бы и нет. Это хороший выбор», — приводит слова Фазеля «Р-Спорт»

14 января состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюша» вынесена на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения. По решению CAS использовать гимн России национальные команды не могут в течение двух лет.

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