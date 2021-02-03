Фазель — о гимне сборной России на ЧМ-2021: «Катюша» — хороший выбор. Почему бы и нет

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился своим мнением о возможном использования песни «Катюша» вместо гимна России.
«К сожалению, сборная России не сможет услышать свой национальный гимн на предстоящем чемпионате мира в Латвии.
Таково решение ВАДА, мы должны подчиняться этому решению.
Что касается возможного использования «Катюши» вместо гимна, то моё мнение, почему бы и нет. Это хороший выбор», — приводит слова Фазеля «Р-Спорт»
14 января состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюша» вынесена на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения. По решению CAS использовать гимн России национальные команды не могут в течение двух лет.
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