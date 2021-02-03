Крикунов: бабушка надвое сказала, кто будет соперником «Динамо» по плей-офф

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Йокеритом» (5:1).



«Начало матча получилось непростым — поборолись, побились. Хорошо, что забили два гола в первом периоде, но продолжали так же играть дальше. В начале третьего периода немного ушли в оборону, но потом продолжили играть, как и играли с самого начала. У соперника было достаточно моментов, но очень сильно сыграл Ерёменко — практически постоянно оставлял нас в игре. Единственный гол они забили с подправления. Доволен тем, как ребята боролись от начала до конца. Выполнили одну из задач на сезон — вышли в плей-офф.



Много удалений — особенность сегодняшнего судейства. Уже потом ребятам сказал, что эти арбитры удаляют за всё, поэтому надо стараться не нарушать правила. Но, как видите, они всё равно находили штрафы. В принципе, не особо назначаю вратарей на матчи. У нас есть тренер по вратарям, который постоянно находится в контакте с ними. Сегодня решили, что поставим Ерёменко. Звено Линдберга начинало периоды, потому что звено Шипачёва и так у нас очень много играет. Сегодня, может быть, чуть поменьше игрового времени у них получилось. Доволен игрой второго звена, сегодня они хорошо играли. Есть небольшие вопросы по обороне, но мы их поправим.



Нормального результата достигли в домашней серии. Не очень хорошо так много подряд играть дома, но так получилось. В начале серии обходились без Линдберга и Маги — играли молодые ребята, они потом немного подсели, их заменили ребята из лазарета. Ротация состава прошла, было полегче.



С кем лучше играть в плей-офф — с минским «Динамо» или «Йокеритом»? Не думаю, что мы будем кого-то выбирать. Да и потом, бабушка надвое сказала, кто будет соперником по плей-офф. Там ещё и «Северсталь» есть, и «Спартак» начнёт подниматься, поэтому будем готовиться к любой команде, которая попадёт на нас», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» одержало пятую победу кряду, забросив «Йокериту» пять шайб