Радил уложил вратаря, усатый «дракон» танцевал на трибуне. Фото победы «Спартака»

Вчера, 3 февраля, в Мытищах на стадионе «Арена Мытищи» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась со счётом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1) в пользу подопечных Олега Знарка.
На 6-й минуте Мартин Бакош вывел москвичей вперёд. В середине периода с разницей в 53 секунды забили Райан Спроул и Вячеслав Лещенко. На 36-й минуте Артём Сериков сравнял счёт. На 19-й секунде третьего периода Лукаш Радил вывел красно-белых вперёд, а спустя шесть секунд Анатолий Никонцев увеличил преимущество. На 45-й минуте Хантер Шинкарук отыграл одну шайбу.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» встретится в Череповецке с местной «Северсталью», а «Куньлунь Ред Стар» в Мытищах — с финским «Йокеритом». Обе встречи состоятся 5 февраля.
Лучшие кадры с матча «Куньлунь Ред Стар» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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