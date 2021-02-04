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Хет-трик Пастрняка помог «Бостону» спастись в матче с «Филадельфией». У Проворова – «-1»

Хет-трик Пастрняка помог «Бостону» спастись в матче с «Филадельфией». У Проворова – «-1»
Хоккей / НХЛ 0
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией Флайерз» и «Бостон Брюинз», победу в которой в овертайме одержали гости со счётом 4:3.

В составе «лётчиков» в основное время заброшенными шайбами отметились Кевин Хейз, Якуб Ворачек и Джоэль Фараби. У «Бостона» хет-трик на счету у Давида Пастрняка, свою последнюю шайбу он забросил за 15 секунд до конца встречи, тем самым избавив свою команду от поражения. В овертайме точный бросок Патриса Бержерона в большинстве принёс «мишкам» победу в матче, ассистировал ему всё тот же Пастрняк.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 22 минуты 55 секунд и не отметился результативными действиями. Вторую игру кряду он заканчивает с показателем полезности «-1».

«Филадельфия» прервала свою 4-матчевую победную серию. Благодаря этой победе «Бостон» сравнялся с «Филадельфией» по набранным очкам – команды делят 1-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2021, четверг. 04:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Макэвой, Бержерон) – 00:12' (5x5)   1:1 Хейз (Санхайм, Майерс) – 35:29' (5x5)   2:1 Ворачек (Санхайм, Патрик) – 41:03' (5x5)   3:1 Фараби (Лотон, ван Римсдайк) – 48:41' (5x5)   3:2 Пастрняк (Бержерон, Ритчи) – 52:05' (5x4)   3:3 Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 59:45' (6x4)   3:4 Бержерон (Пастрняк, Крейчи) – 60:31' (4x3)
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