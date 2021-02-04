Хет-трик Пастрняка помог «Бостону» спастись в матче с «Филадельфией». У Проворова – «-1»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией Флайерз» и «Бостон Брюинз», победу в которой в овертайме одержали гости со счётом 4:3.

В составе «лётчиков» в основное время заброшенными шайбами отметились Кевин Хейз, Якуб Ворачек и Джоэль Фараби. У «Бостона» хет-трик на счету у Давида Пастрняка, свою последнюю шайбу он забросил за 15 секунд до конца встречи, тем самым избавив свою команду от поражения. В овертайме точный бросок Патриса Бержерона в большинстве принёс «мишкам» победу в матче, ассистировал ему всё тот же Пастрняк.

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Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 22 минуты 55 секунд и не отметился результативными действиями. Вторую игру кряду он заканчивает с показателем полезности «-1».

«Филадельфия» прервала свою 4-матчевую победную серию. Благодаря этой победе «Бостон» сравнялся с «Филадельфией» по набранным очкам – команды делят 1-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона.