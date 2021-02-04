Кравец: два гола, пропущенные «Витязем» в большинстве, – это позор

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:6).
«Хорошее начало, затем сценарий прошлого года. Неиспользованное большинство. Более того, два гола, пропущенные в большинстве. Это позор и неправильно.
Ответственность на хоккеистах, играющих в большинстве, огромная. И они весь сезон показывали неплохую игру. Но в решающих матчах они должны играть лучше. При этом голы, пропущенные в большинстве, это не ошибки игроков обороны. Нападающие, владея шайбой, должны правильно ей распоряжаться. Надо было сыграть попроще, побросать по воротам, а уж потом какие-то комбинации придумывать. Мы упустили возможности, а «Торпедо» не простило нам ошибок.
Надо биться и бороться дальше. Календарь оставшихся матчей сложный, но у нас нет других вариантов, кроме как приложить все усилия и постараться попасть в плей-офф», – цитирует Кравеца пресс-служба КХЛ.
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