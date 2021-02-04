Трое россиян находятся в списке отстранённых из-за коронавируса игроков НХЛ

Сразу три российских представителя находятся в списоке отстранённых игроков по протоколу COVID-19 в НХЛ. Об этом информирует журналист TSN Фрэнк Серевалли в «Твиттере».

Два российских игрока «Вашингтон Кэпиталз» — вратарь Илья Самсонов и нападающий Евгений Кузнецов — продолжают пребывать в списке с 21 января, а со вчерашнего дня к ним добавился ещё один представитель России – форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев.

За последние сутки список пополнили 5 игроков «Миннесоты Уайлд», за которую выступает Кирилл Капризов, 3 игрока из «Нью-Джерси Дэвилз» и ещё 2 из «Баффало Сэйбрз».

Отметим, что игроки, фигурирующие в списке протокола НХЛ по COVID-19, могут быть внесены туда по ряду причин: неподтверждённый положительный тест, подтверждённый случай COVID-19, изоляция при появлении симптомов, отслеживание контактов или карантин по причинам, связанным с поездкой.