Морис — о критике Уилера: меня это оскорбляет. У него 11 грёбаных очков в 10 матчах

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис высказался о критике в адрес капитана команды Блейка Уилера.
«Уилер заслужил право не подвергаться критике? Я просто хочу, чтобы вы писали правду на этот счёт… Ты глубоко погружаешься в аналитику, а они выполняют дерьмовую работу, рассказывая вам, что делают пять парней. Гол, о котором вы говорили вчера… он попал в трудное положение из-за действительно дерьмового бэкчека другого игрока.
Я чувствителен в том, что касается этой темы. Потому что я был в восторге от этого парня с тех пор, как я здесь. То, как он работает, он безупречен в своём характере и в том, как он управляет раздевалкой, как играет. У него 11 грёбаных очков в 10 матчах. Да, его смены стали короче, потому что я просил всю команду сокращать смены, и это то, что он делает как капитан. Он уходит со льда, как только появляется возможность.
Я не так уж сильно защищаю Блейка, я больше защищаю «Виннипег Джетс». В вашем городе есть парень, который играет так жестко, является прекрасным, прекрасным лидером и человеком. Мы провели 10 матчей, выиграли шесть, а вы говорите такое о моём капитане. Меня это оскорбляет», – цитирует Мориса TSN.
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